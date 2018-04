Rentnerin wurde misstrauisch – die echte Polizei schnappte den Betrüger

Doch die schlug gehörig fehl. Ende August rief ein falscher "Hauptkommissar Kai Wagner" bei dem Opfer in Garching an, erzählte ihr etwas von einer Einbrecherbande, die auch Komplizen bei der Bank hätte. In einem vermeintlich sichergestellten Notizbuch, das man bei einem Einbrecher gefunden hatte, hätte ihre Adresse gestanden. Sie solle all ihr Geld von der Bank abheben und es zusammen mit ihren weiteren Wertgegenständen einem Polizisten, in dem Falle dem Angeklagten, übergeben.