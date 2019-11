Der Schaden geht in die Hunderttausende. Die Bande nutzte dabei das Vertrauen der Menschen in die Polizei aus. Die angeblichen Beamten versetzten mit ihren erfundenen Geschichten von Einbrechern ihre Opfer so lange in Angst und Schrecken bis diese bereit waren, ihr Geld und ihren Schmuck der "Polizei" zu übergeben.