Corona-Krise: Schockanrufe versetzen Menschen in Panik

Doch die Gauner haben noch ganz andere Methoden, gutgläubigen Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie Geld aus der Tasche zu ziehen. Mit Schockanrufen versuchen sie, Leute in Panik zu versetzen. Dabei meldet sich jemand am Telefon, der sich als Verwandter ausgibt und behauptet, jemand anderer aus der Familie sei an Corona erkrankt.