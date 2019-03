"Die Integration von Erziehenden und Alleinerziehenden in den Arbeitsmarkt ist uns im Jobcenter eine Herzensangelegenheit und ein Schwerpunkt", sagt Geschäftsführerin Anette Farrenkopf.

Dabei wird schnell klar: Die Schwierigkeiten liegen vor allem bei der Ausbildung, der Betreuungssituation und beim Verdienst. Von den rund 7.000 Alleinerziehenden, die das Jobcenter betreut, sei fast die Hälfte vier Jahre und länger im Leistungsbezug.

"Das liegt meist weniger an der Person als an der Situation", so Farrenkopf. 35 Prozent der Alleinerziehenden in der Grundsicherung arbeiten, das Einkommen reicht jedoch nicht für den Lebensunterhalt. Das liegt auch daran, dass über 50 Prozent der sozialversicherungspflichtig Tätigen Teilzeit arbeiten. Gerade im teuren München ein Problem.

Schulabschluss aber kein Berufsabschluss

Ein weiterer Aspekt: Rund 71 Prozent der arbeitslosen Alleinerziehenden in der Grundsicherung haben keinen Berufsabschluss, trotz oft guten Schulabschlusses. Das Jobcenter versucht deshalb, auch mit Blick auf den späteren Verdienst, Aus- und Weiterbildungen zu fördern. Die Möglichkeit von Ausbildungen in Teilzeit etwa sei bei vielen Arbeitgebern noch zu wenig bekannt, so Farrenkopf. Sie warnt außerdem vor Minijobs: Das erscheine zwar oft unkompliziert, die Tätigkeiten seien aber oft unter Qualifikation und wegen des niedrigen Verdienstes "eine Falle".

Auch im Programm mit der DAA vermittelt man deshalb in sozialversicherungspflichtige Jobs. Seit Beginn vor zehn Jahren haben rund 2000 Alleinerziehende an dem Projekt teilgenommen, sechs von zehn gelang nach durchschnittlich acht Monaten der Einstieg in den Job. 84 Prozent behielten diesen auch.

Oft droht Obdachlosigkeit

Doch wie Betreuerin Heike Kuhfuß berichtet, gibt es seit zwei Jahren ein neues Problem: das Wohnen. Jede Zweite bringe das Thema zu Beginn der Beratungen mit. "Viele sind unfassbar traurig über ihre katastrophalen Wohnsituationen und wollen nur noch weg." Die Beraterin hilft deshalb bei Bewerbungen in die ganze Republik. Noch schlimmer: drohende Wohnungslosigkeit. Eine ihrer Klientinnen habe gerade ihre Wohnung verloren, lebe nun mit ihren Kindern in einer Pension. Zwei weiteren stehe dies in den nächsten Monaten bevor. Solche Ausnahmesituationen machten alle Bemühungen kaputt, so Kuhfuß.

Und es gibt auch Fälle, in denen sie weiß, dass sie während der zwölf Monate, in denen das Programm läuft, nicht wird helfen können: "Wenn eine Frau im September ohne Betreuungsplatz da steht, gibt es noch bis maximal November eine kleine Chance auf Nachrückplätze. Klappt das nicht, ist klar, dass es bis zum nächsten September keine Chance gibt."

Lesen Sie hier: Alleinerziehende auf dem Arbeitsmarkt - So kann's klappen