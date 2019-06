Betriebsunfall mit schweren Verbrennungen

Der junge Mann wollte im Rahmen seiner Tätigkeit bei einer Aubinger Recycling-Firma einen Campinggaskocher aussortieren. Dabei strömte Gas aus, das sich entzündete und den 19-Jährigen am Kopf, im Gesicht und an beiden Unterarmen verbrannte. Trotz der schweren Verbrennungen war er in der Lage, zum nahegelegenen Bürogebäude zu gelangen, wo er Erste Hilfe erhielt.