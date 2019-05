MAN-Teststrecke mit Betrieb von 7 bis 20 Uhr - auch samstags

Die Ludwigsfelder haben jetzt große Angst vor gravierendem neuen Lärm an ihrem Wohnort: Denn auf der MAN-Teststrecke ist von 7 bis 20 Uhr der Betrieb erlaubt – auch am Samstag, was einige Anwohner besonders stört.