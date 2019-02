Betreten der Baustelle ausdrücklich erwünscht Live-Hausbau auf der internationalen Handwerksmesse

Um Finanzierung und Baukindergeld geht es am Freitag, 15. März, um 11 und 14 Uhr im Vortrag von LBS-Finanzexperte Peter Zeiler und Noelani Waldenmaier, Ressortleiterin Baufinanzierung, Geld und Recht bei der Zeitschrift „Das Haus“. Wohnträume, so Zeiler, scheiterten oft weniger am Preis als am fehlenden Eigenkapital. Wer clever ist, nutzt staatliche Hilfen wie Wohn-Riester-Zulagen und das neue Baukindergeld. In seinem Vortrag zeigt er, wie Vermögensbildung mit staatlichen Förderprogrammen gelingen kann und warnt vor folgeschweren Fehlern beim Immobilienerwerb.

Die richtigen Experten für die eigenen vier Wände

Rund um das Haus können sich die Besucher in der gesamten Halle C3 und der Halle C4 auf die Suche nach den richtigen Partnern für ihr eigenes Hausbau-, Hausanbau- oder Modernisierungsprojekt machen, sich informieren und Angebote vergleichen. Denn dort präsentieren sich Aussteller für Bauen, Modernisieren und Sanieren und Themen wie Haustechnik und Energie, Innen- und Außenausbau. Zu sehen sind Lösungen aus den Bereichen Fenster, Türen, Garagentore, Holzböden und Parkett, Fliesen, Kamine und Öfen, Dachbeschichtungen, Dämmung, Haustechnik, Heizungs- und Solaranlagen sowie Fertighäuser.

Weitere Infos unter www.ihm.de/das-haus.