BET Awards 2020 Beyoncé bekommt Humanitarian-Award

Am kommenden Sonntag werden zum 20. Mal die BET Awards verliehen - in diesem Jahr virtuell. Mit der Preisverleihung werden afroamerikanische Künstler und Menschen aus Minderheitsgruppen für ihre Leistungen in den Bereichen Musik, Sport und Schauspiel geehrt. Für einen echten Gänsehautmoment dürften Lil Wayne (37) und Wayne Brady (48) sorgen, die an die verstorbenen Stars Kobe Bryant (1978-2020) und Little Richard (1932-2020) erinnern werden.