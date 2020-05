"Endlich wieder zu meinem Dad"

Es ist das erste Mal seit acht Wochen, dass die Steffi Schäflein-Thompson ihren Vater besuchen darf. Sie strahlt über das ganze Gesicht. "Ich bin so froh, meinen Dad wieder sehen zu können", sagt sie. Der gebürtige Australier John Thompson (89) ist dement. Ihre größte Sorge war, dass er sie vielleicht nicht wiedererkennt. Aber das war zum Glück nicht der Fall. Seine Tochter ist aufgewühlt – und sehr, sehr erleichtert.

Umarmen verboten – auch am Muttertag

Klaus Hanke hat oft angerufen während des Besuchsverbots. Aber Telefonate sind schwierig, seine Mutter (89) hat Demenz.

Hanke meldet sich sofort an, als er erfährt, dass Besuche wieder erlaubt sind. Am Samstag wartet er mit rotem Mundschutz vor dem BRK-Haus Römerschanz in Grünwald auf seinen Termin. Nach dem Desinfizieren der Hände darf er sogar aufs Zimmer seiner Mutter. Er bringt sie im Rollstuhl hin-unter in den hauseigenen Garten. Sie lächelt zufrieden. Warum er so lange nicht da war, versteht sie nicht. Klaus Hanke fällt ein Stein vorm Herzen. "Ich kann das Heim nur loben." Er darf nun täglich eine Stunde kommen. So jedenfalls die derzeitige Regelung. Nur Umarmen darf er seine Mutter nicht. Auch nicht am Muttertag.

Besuch bei Tante Hedwig, der Ex-Vermieterin

Ulrike und Willi Recke (69, 87) sind viel zu früh dran. Sie warten draußen vor dem Heim der Inneren Mission in Hohenbrunn, bis sie an der Reihe sind. Die Besucher bekommen jeweils eine halbe Stunde Zeit in einem extra Besuchsraum. Hier können sie sich nahe sein ohne Mundschutz, aber mit einer sicheren Scheibe zwischen ihnen.

Die Eheleute Recke sind die einzigen Bezugspersonen für die 91-jährige "Tante Hedwig". "Ihre Nichte, die einzige echte Verwandte, hat es abgelehnt, die Betreuung zu übernehmen", sagt Ulrike Recke. Die Reckes kennen die Seniorin seit 50 Jahren. Willi erzählt: "Ich war ihr Untermieter – bis mich meine Frau rausgeheiratet hat." Seit Hedwig vor drei Jahren einen Schlaganfall erlitt, kümmern sich beide rührend um die Nürnbergerin. Sie suchten ihr ein Pflegeheim, holten sie nach München.

Nach dem Besuch haben beide Tränen in den Augen: "Sie hat uns sofort angelacht!"

"Ich lasse meinen Bruder nicht allein"

Johannes und Sepp Maurus sind Zwillingsbrüder. "Wir sind die Maurüssel", scherzt Johannes. Seitdem Sepp, der alleine lebte, im September 2017 in seiner Wohnung zusammenbrach, wohnt er im Pflegeheim Lore Malsch in Hohenbrunn. "Auf dem Sterbebett hat meine Mutter zu mir gesagt: Bitte kümmere dich um Sepp!", berichtet Johannes Maurus. "Für mich ist das selbstverständlich. Wir haben uns immer bestens verstanden, obwohl wir sehr verschieden sind."

Bevor das Heim zum Schutz vor Corona schließen mussten, radelte Johannes Maurus mindestens drei Mal in der Woche hin. Er wohnt vier Kilometer entfernt. "Ich leide mit meinem Bruder, dass er immer allein ist. Es gibt nicht so viele Bewohner im Heim, mit denen er sich noch unterhalten kann."

Die Brüder setzten sich immer in die Cafeteria. Ihren 83. vor drei Wochen konnten sie nicht zusammen feiern. "Wir waren aber telefonisch ständig in Kontakt", berichtet Johannes. "Es ist wunderbar, dass wir uns jetzt wieder sehen können." Nach dem Besuch gibt er noch eine Kürbissuppe für seinen Bruder ab. Er hat sie selbst gekocht.

