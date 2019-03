München als "Magnet"

Dass in München die Betten knapp werden, muss man trotz des Booms nicht befürchten. Die Hotelbranche ist nämlich fleißig am Bauen. Alleine vergangenes Jahr haben 20 neue Häuser mit 6.000 Betten eröffnet. In der Stadt gibt es damit nun rund 450 Hotels mit insgesamt 80.000 Schlafplätzen.