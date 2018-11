Besuch in der Hubb Community Kitchen Überraschungsauftritt: Herzogin Meghan strahlt in Burgunderrot

Dieser Auftritt scheint nicht von langer Hand geplant gewesen zu sein. Am Mittwoch stattete die schwangere Herzogin Meghan (37) der Hubb Community Kitchen in London überraschend einen Besuch ab. Erst kurz vor ihrem Erscheinen hat der Kensington Palast den Besuch der Ehefrau von Prinz Harry (34) via Twitter bekanntgegeben. Gemeinsam mit den Damen der Einrichtung hat Meghan das Kochbuch "Together: Our Community Cookbook" auf den Markt gebracht. Stilsicher wie eh und je erschien sie zum Kochen.