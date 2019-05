München/Palma de Mallorca - Nach dem letzten Spieltag am Samstag, als es in Jena eine 0:4-Pleite gab, haben sich die Löwen erstmal in den (wohlverdienten) Urlaub verabschiedet. Der TSV 1860 hat sein Saisonziel erreicht und die Klasse in der 3. Liga gehalten.