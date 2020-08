Für viele der rund 250 Mitarbeiter wurde Kurzarbeitergeld beantragt. "Das hilft uns sehr", sagt Martin Lacey. Doch King Tonga und all die weiteren Tiere – von Pferden, Zebras und Lamas bis zu Ziegen oder Wollschweinen kann man ja nicht in Kurzarbeit schicken.

Die Einnahmen des Unternehmens sind – abgesehen von Immobilien – größtenteils weggebrochen, sehr viele Ausgaben indes geblieben. So fressen allein die Löwen pro Monat Fleisch im Wert von über 20.000 Euro. Für alle Tiere fallen jeden Tag umgerechnet 3.000 Euro für Pflege, Tierarzt, Hufschmied und Co. an.

Trotz Geldnot: Tiere sollen nicht geopfert werden

Dass einige Tierparks, auch in Deutschland, in Corona-Zeiten schon öffentlich darüber nachdenken, als letzten Ausweg Zootiere als Futter zu verwenden, lässt das Direktorenpaar geradezu erschaudern. "Bei uns wird kein Tier verkauft oder Schlimmeres. Unsere Tiere gehören zu unserer Familie", so Martin Lacey.

Damit zumindest auch etwas Geld in die Kassen fließt, sprudeln die Ideen. Unter strikter Einhaltung der Hygienevorschriften finden jetzt samstags und sonntags um 10 und 13.30 Uhr kommentierte Löwenproben im Krone-Bau statt. Ein wenig mehr als 100 Zuschauer saßen zuletzt verteilt auf den Rängen.

"Es wird auch wieder Zeiten geben, in denen wieder 3.000 Zuschauer kommen dürfen", gibt sich Jana Lacey-Krone optimistisch – und weiß doch, dass dies noch dauern kann: "Wir hoffen auf den 26. Dezember, wenn traditionsgemäß unser Winterprogramm startet." Mit rund 1.000 der eigentlich möglichen 3.000 Zuschauer ließen sich zumindest die Fixkosten annähernd decken. Außerdem denken die Krone-Chefs über verkürzte Vorstellungen nach.

Doch erstmal müssen die nächsten Monate überstanden werden, und da gibt’s als weitere kleine Einnahmequelle die neuen Aktivitäten auf der Krone-Farm in Weßling, knapp 40 Autominuten von München entfernt.

Viele Tiere sind auf der Krone-Farm untergebracht

Hier hat anno 1937 die Gründerfamilie Krone ein Gestüt gekauft, das seit jeher eine Art Senioren-Residenz für betagte Zirkus-Tiere ist. Unter fachkundiger Betreuung verbringen sie im Grünen ihren Lebensabend – wie nun auch die meisten der aktiven Krone-Tiere. Kein Wunder also, dass man in den Münchner Stallungen derzeit so wenige Vierbeiner antrifft.

Erstmals dürfen nach Voranmeldung auch Besucher nach Weßling: Samstags und sonntags finden im kleinen Kreis um 10 und um 14 Uhr Führungen statt, bei denen auch die nächste Generation der Zirkus-Dynastie schon fleißig mitwirkt: Direktorensohn Alexis (12).

Ein weiteres neues Projekt sind Tierpatenschaften für treue Krone-Fans: Diese kosten beispielsweise 70 Euro pro Jahr für ein Pony, 120 Euro für ein Kamel oder 250 Euro für einen Löwen.

Apropos Löwe: Beim Gespräch in der leeren Manege kommt mehrfach ein Mitarbeiter angelaufen – mit der Frage nach neuem Löwenkot. In der Tat steht vor dem Krone-Bau längst eine kleine Warteschlange. "Die Lieferung ist in der Mache", ruft Martin Lacey und macht sich auf zu seinen tierischen Produzenten. "Auch hier gilt: Die Show muss weitergehen."

