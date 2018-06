In Bayern soll es eine Quote für Landärzte geben

Auch in Bayern soll es so eine Quote geben – ab wann, ist noch unklar. Eine Sprecherin des Gesundheitsministerium sagt zur AZ, zuerst müsse im "Masterplan ‚Medizinstudium 2020‘ die Vergabeverordnung der Stiftung für Hochschulzulasssung geändert werden." Bis zu fünf Prozent der Studienplätze für Medizin sollen dann an geeignete Bewerber vergeben werden, die sich verpflichten, als Landarzt zu arbeiten.