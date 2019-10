Bestsellerautor im Interview Sebastian Fitzek: "Das Böse hat viele Gesichter"

Die Idee hinter dem Buch

Zu der Geschichte inspiriert wurde Fitzek durch zwei Situationen, wie er der Nachrichtenagentur spot on news verriet: "Vor ein paar Jahren stand ich an einer Straße in Berlin, dort hielt ein Auto an und vom Rücksitz aus winkte mir ein Mädchen zu. Es lachte und ich dachte, das Kind ist so freundlich, weil ich so eine Clownsnase habe... Dann war ich vor drei Jahren auf der Frankfurter Buchmesse an dem Stand 'Alfa-Selbsthilfe' eingeladen und habe mich dort mit Analphabeten unterhalten. Ich habe mich erstmal gewundert, Menschen, die nicht lesen und schreiben können, auf einer Buchmesse zu treffen und war dann fasziniert von ihnen und ihrer unglaublichen Kreativität."