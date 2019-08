Start-up "Air up": Erfolg aus Münchner Hinterhof

Den Grundstein legten Lena Jüngst und Tim Jäger (beide 26), sie studierten zusammen Produktdesign an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. In ihrer Bachelorarbeit analysierten sie eines der großen Probleme unserer Zeit: die ungesunde Ernährung. Am Ende des Studiums entstand der erste Prototyp der Flasche. Kurze Zeit später stieß Fabian Schlang dazu, der Ernährungswisschenschaft studiert und eine Zeit lang als Koch in einem Sternerestaurant gearbeitet hatte.