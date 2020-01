Verfügbarkeitsanfrage oder Vertrag?

Er habe das auch geglaubt, zumal ihm der Verkäufer freundschaftlich verbunden sei und das Autohaus bereits seit 30 Jahren Geschäfte mit seiner Familie mache. Er selbst habe dort vor 15 Jahren einen Sportwagen gekauft. Doch das Landgericht gab der Klage des Autohauses statt. Begründung: Ein Kaufvertrag sei zustande gekommen, das Autohaus verlange daher zu Recht einen Schadenersatz. Hans F. ging in Berufung. Und so trafen sich Käufer und Verkäufer am Mittwoch am OLG wieder.