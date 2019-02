München - Ein Mann hat am Donnerstagabend den Mitarbeiter eines Essenslieferdienstes bedroht, das berichtet die Polizei am Sonntag. Der 36-Jährige brachte eine Bestellung zu einer Wohnung in der Freischützstraße in Oberföhring. Nachdem er das Essen überreicht hatte, weigerte sich der Besteller, zu bezahlen und bedrohte den Mitarbeiter mit einem Gegenstand, der wie eine Schusswaffe aussah.