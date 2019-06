Beste Unterhaltung garantiert Joko & Klaas: Als "taff"-Moderatoren liefern sie "heiße Eisen"

Von Mücken, Assis und "hässlichen Taschen"

Vom Aufbau her unterschied sich "taff mit Joko & Klaas" kaum von dem Original. Es wurde über aktuelle Themen wie die Mückenplage am Ammersee berichtet, ein Beitrag über "Assis in Neuseeland" gezeigt und Promi-Themen wie die MTV Movie & Film Awards oder Adele auf dem Spice-Girls-Konzert geschnitten. Eine gehörige Portion Witz und Sarkasmus konnten sich die beiden Moderatoren dabei allerdings nicht verkneifen. Und so schafften es zum Beispiel auch Zoowitze, lustige Sound-Effekte oder gar abfällige Kommentare über den "hässlichen" Tagesgewinn in die Sendung.