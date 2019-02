Das ist durchaus beachtlich. Denn das "Geschäft" der Stadt auf den Friedhöfen ist kein einfaches, wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, die der Stadtrat am Donnerstag diskutieren lässt. "Die Einnahmen aus Bestattungsleistungen sind tendenziell rückläufig", beklagt die zuständige Umweltreferentin Stephanie Jacobs (parteilos) in dem Papier. Ein Problem für die Stadt: Der Trend geht weiterhin zur Urnenbeisetzung, was der Stadt 100 Euro weniger einbringt als eine Sargbestattung.