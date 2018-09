Bestätigung via Twitter Asia Argento macht Drohung wahr und verklagt Rose McGowan

Das war vorgefallen

In einem Bericht der "New York Times" aus dem August hieß es, dass ihr Kollege Jimmy Bennett (22) die Schauspielerin beschuldigt, ihn im Alter von 17 Jahren sexuell belästigt zu haben - was Argento bestritt. Ende August erklärte McGowan in einem Statement, dass Dove ihr von mehreren SMS erzählt habe, in denen Argento angeblich bestätigen soll, mit dem damals minderjährigen Bennett geschlafen zu haben.