Besser als Quark? Skyr: Was kann die Proteinbombe aus Island wirklich?

Skyr ist seit einiger Zeit in aller Munde und in so ziemlich jedem Supermarkt zu finden. Doch was ist dran an der hochgepriesenen Proteinbombe aus Island? Skyr ist vergleichbar mit Joghurt oder Quark. Es hat einen hohen Eiweißgehalt und dennoch einen geringen Fettanteil, was ihn von den Nährwerten her zu einer cremigen Alternative zu Magerquark macht. Aber was ist wirklich dran beziehungsweise drin? Und wie schmeckt Skyr eigentlich?