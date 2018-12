Dabei zählt das Rauchen zu den häufigsten Todesursachen. Alleine in Bayern sterben pro Jahr 15.000 bis 18.000 Menschen an den Folgen ihrer Nikotinsucht. Das hat Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Sonntag mit Verweis auf Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitgeteilt. "Durch das Rauchen verringert sich die Lebenserwartung im Schnitt um zehn Jahre", erklärte sie. Eine Entwöhnung senke nicht nur das Risiko vor Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall, sondern verbessere auch den Geschmacks- und Geruchssinn.