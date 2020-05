Besonderes Farbspiel Kelly Osbourne findet an ihrer Lockdown-Frisur Gefallen

Ihren Kopf zierten derzeit rund 20 Violett- und Blautöne, fügt Osbourne hinzu. Als Beweis veröffentlichte sie dazu ein Selfie, auf dem der farbenfrohe Bob samt Pony zu sehen ist. "Soll ich es so lassen?", wendet sie sich am Ende direkt an ihre Follower. Die sind sich einig darüber, dass die 35-Jährige ihrem neuen Look treu bleiben sollte. Ein Fan würde ihr sogar zu einem Schritt weiter raten: "Mich würde interessieren, was sich unter all dem verbirgt. Das ganz Natürliche."