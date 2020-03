Besonderes Datum 29. März Rita Wilson ist eine "Covid-19-Überlebende"

Im vergangenen Jahr bot das Datum gleich doppelt Grund zur Freude. Am Tag der Veröffentlichung von "Halfway to Home", dem vierten Album der Sängerin, erhielt sie ihren Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood. In ihrem Post erinnert sich Rita Wilson daran, wie sie als Kind "all die Namen der Stars" gelesen hat, die sie "anhimmelte". "Ich hätte nie geglaubt, dass mein Name eines Tages auf einem dieser Sterne stehen würde."