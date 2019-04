Besonderer Tag in Hamburg "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer hat heimlich geheiratet

Bereits ihr Kennenlernen im März 2014 gestaltete das Paar sehr privat, nur Freunde und Familie wussten von ihrer Beziehung. "Für uns hatte das einen besonderen Zauber, unsere Liebe gehörte zunächst nur uns. Wir lebten in unserem Kokon, das war heimelig und schön", so Phong Lan Hofer. Im August folgte der Heiratsantrag. Auch ihre Hochzeit am 26. Oktober 2018 wollten sie deshalb erst einmal allein genießen. "Die Schonfrist als Ehemann ist nun vorbei. Ab sofort muss ich meinen Ehering in der Öffentlichkeit tragen. Meine Frau besteht darauf", fügte Jan Hofer schmunzelnd hinzu.