Besonderer Spitzname Jennifer Garner: Ihre Kinder nennen sie "Drache"

Die Schauspielerin hat auf ihren schlechten Ruf bei ihren Kindern sogar reagiert. Seit mehreren Jahren praktiziert sie ebenfalls den "Ja-Tag". An diesem Tag stimme sie all den Vorschlägen und Wünschen ihrer Kinder zu. Eine Einschränkung gebe es aber, so Garner. "Sie müssen sich einig sein, den Tag gibt es schließlich nur einmal im Jahr."