Besonderer Gruß Der Bundespräsident gratuliert Iris Berben zum Geburtstag

Diesen Gruß bekommt sicher nicht jeder. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (64) gratuliert Schauspielerin Iris Berben zum 70. Geburtstag am 12. August. "Als wundervolle Schauspielerin begeistern Sie Ihr Publikum schon so viele Jahre - sei es als Kommissarin, als Komödiantin oder als zerrissener Charakter. Wir Zuschauer können Ihnen nur immer wieder aufrichtig danken für den Zauber Ihrer vielfältigen Schauspielkunst", heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben.