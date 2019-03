Besondere Wertschätzung Luke Perry: Kommende "Riverdale"-Folgen werden ihm gewidmet

Serien-Schöpfer meldet sich via Twitter

Die neueste Folge, die am 6. März vom US-Sender "The CW" ausgestrahlt wird und einen Tag später in Deutschland bei Netflix verfügbar ist, soll Perry gewidmet werden. Das erklärte "Riverdale"-Schöpfer Roberto Aguirre-Sacasa (44) nun bei Twitter. Doch damit nicht genug! Auch alle weiteren kommenden Episoden werden dem Schauspieler gewidmet. "In der heutigen Episode von #Riverdale macht Fred [Anm. d. Red.: Der Charakter von Perry] das, was er am besten tut - er hilft Archie", schreibt Aguirre-Sacasa. "Sie wird Luke gewidmet, genauso wie alle noch kommenden Folgen."