Besondere Premieren-Begleitung Leonardo DiCaprio: Seltener Auftritt mit Vater George

"Ice and Fire": Darum geht's

Leonardo DiCaprio setzt sich seit Jahren für den Klima- und Umweltschutz ein. Sein aktueller Film "Ice and Fire" dreht sich um die Auswirkungen des Klimawandels und die dadurch schmelzenden Polkappen. Die Klima-Dokumentation setzte er als Produzent für den Sender HBO um, ausgestrahlt wird sie am 11. Juni. Bereits 2007 erschien die von DiCaprio mitverfasste Doku "11th Hour - 5 vor 12" über Umweltkrisen, 2016 interviewte der Schauspieler in "Before the Flood" Politiker wie Barack Obama (57) zu den Folgen des Klimawandels.