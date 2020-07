Besondere Botschaft US-Sängerin Halsey möchte für ihre Fans "eine Freundin" sein

Über 20 Millionen Menschen folgen Halsey (25, "Manic") auf Instagram. Die US-Sängerin nutzt ihre Plattform, um auf die unterschiedlichsten Themen aufmerksam zu machen, wie psychische Gesundheit, LGBTQ-Rechte oder jüngst die "Black Lives Matter"-Bewegung. Die 25-Jährige spornt von jeher sich selbst und alle in ihrer Umgebung dazu an, "mutig zu sich selbst zu stehen und das zu tun, was wirklich glücklich macht. Ohne Angst vor Verurteilung oder Kritik durch andere", erklärt sie in einem Interview zur Vorstellung der neuen Kampagne "Lebe deinen Genuss" der Eismarke Magnum.