Besetzung steht fest "Star Wars"-Serie "The Mandalorian": Werner Herzog ist dabei

Von Favreau stammen auch die ersten Details zur Serie: "Nach den Geschichten von Jango und Boba Fett taucht ein weiterer Krieger im Star-Wars-Universum auf", heißt es in einem Statement. "The Mandalorian wird nach dem Fall des Imperiums und vor der Entstehung der Ersten Ordnung spielen", so Favreau weiter. Wie "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf Insider berichtet, soll die Geschichte etwa fünf Jahre nach den Ereignissen von "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" angesiedelt sein, und zwar im Outer Rim, einer Region, in der die Leute nicht wissen und sich nicht dafür interessieren, was mit dem Imperium passiert ist.