Teamkollege verrät: "Er kann nicht ohne Basketball"

"Er ist jeden Tag hier in der Halle und trainiert immer noch viel alleine hier", führte Djedovic aus. Den direkten Kontakt zu seiner ehemaligen Mannschaft vermeidet Gavel allerdings bewusst und verlässt zu den Profi-Trainingszeiten die Halle. "Aber er kann nicht ohne Basketball", so Djedovic. "Er sollte für viele ein Vorbild sein, wie er trainiert. Ich versuche es ähnlich zu machen, ein wirklich harter Arbeiter zu sein", schwärmte auch Danilo Barthel, Gavels Nachfolger als Bayern-Kapitän: "Die Art und Weise, wie er auf Titel hingearbeitet hat und wie er in der Mannschaft kämpferisch immer vorangegangen ist, war einzigartig."