Kritisiert wird auch, wenn das Personal so häufig wechselt, dass am Ende niemand mehr die Wünsche oder Vorlieben eines Pflegebedürftigen kennt. "Da steht dann wieder Kaffee am Bett, obwohl klar sein müsste, dass die Dame, die nicht mehr sprechen kann, keinen Kaffee trinken mag, sondern Tee", erklärt Birgit Ludwig.