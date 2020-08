Peter S. und Margarete B. wohnen im Lehel in der Oettingenstraße, direkt am Eisbach. Ihre Beschwerde: Sie litten unter dem Lärm und unter der Verantwortung, immer für eine Rettung bereitzustehen, falls mal einer der Schwimmer ertrinken sollte. "Wir hören ständig das Geschrei in der Wohnung", sagte Margarete B. der AZ, "aber können nicht unterscheiden, ob es aus Gaudi ist oder ob jemand um Hilfe schreit". Zusammen mit weiteren Nachbarn haben die beiden eine Unterschriftenliste gestartet, um ihre Lage zu verbessern und den Lärm zu unterbinden.