Beschwerden plagen ihn schon länger Leistenbruch: Not-OP bei R. Kelly

Wie lange R. Kelly im Krankenhaus bleiben musste, ist unklar. Allerdings soll er am Donnerstagabend wieder in seiner Zelle gesessen haben. Der Leistenbruch scheint ihn aber schon länger zu plagen. Laut "TMZ" reichten seine Anwälte bereits im September 2019 einige Dokumente vor Gericht ein, in denen mehrere medizinische Probleme beschrieben werden, unter den Kelly leidet. Darunter auch Taubheit einer Hand, was von dem Leistenbruch herrühren soll.