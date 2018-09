"Defekt bei Rinderschlachtung"

Und: Einen Anlass für Beschwerden gab es tatsächlich. Die Stadt benennt den Grund - und kann die Bewohner zugleich beruhigen. So teilte ein Sprecher des zuständigen Referats für Umwelt und Gesundheit (RGU) auf AZ-Anfrage mit: "Anfang August ist es im Münchner Schlachthof bei der Rinderschlachtung zu einem Defekt gekommen. Dabei kam es - begünstigt durch die anhaltend hohen Temperaturen und der extrem guten Witterung in diesem Jahr - zu einer erhöhten Geruchsbelästigung im Umfeld."



Es seien damals einige Beschwerden eingegangen, erklärte der RGU-Sprecher weiter, die Stadt habe sich aber schnell gekümmert: "Das RGU hat die Betreiber aufgefordert, den Defekt zu beheben und künftig dafür Sorge zu tragne, dass ein solcher Defekt nicht mehr vorkommt. Der Betreiber hat den Defekt anschließend behoben."



Seitdem seien beim RGU keine weiteren Beschwerden über Geruchsbelästigungen bekannt. Die Anwohner hoffen, dass es so bleibt. Gerade jetzt, da es in München noch einmal sommerlich warm geworden ist.