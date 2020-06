Beschlossene Sache Mehrwertsteuersenkung: Das spart der Verbraucher beim Einkaufen

Werden die unterschiedlichen Waren im Supermarkt, Möbelhaus oder in sonstigen Läden aber tatsächlich billiger? Und wenn ja, um wie viel? Das ist bisher nicht genau klar. Kunden würden sich sicherlich wünschen, dass Händler, die die Mehrwertsteuer zahlen, die Senkung in vollem Maß direkt an Verbraucher weitergeben. Es bleibt aber abzuwarten, ob dies tatsächlich so geschehen wird, locken doch höhere Gewinnspannen für Unternehmen. Wer ab Juli einkaufen geht, der zahlt zumindest im besten Fall weniger als noch im Juni.