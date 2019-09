"Es ist sehr schade, dass ich meiner Mannschaft erst einmal nicht helfen kann", so Bekiroglu. "Ich werde jetzt alles daran setzen, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen." Bekiroglu kam bislang in allen acht Ligaspielen zum Einsatz, die meisten davon spielte er auch durch. Erst am vergangenen Wochenende, beim 3:1-Sieg gegen Jena, war er als Torschütze erfolgreich.