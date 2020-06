Beruflich vs. privat Warum trägt Angela Merkel keine Maske?

Maskenpflicht seit Ende April

In der Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts (RKI) am 31. März 2020 wurde das Tragen der Masken als Corona-Schutzmaßnahme bereits empfohlen. Ende April wurde die Maskenpflicht eingeführt: "In allen Bundesländern gilt ab dieser Woche eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkauf", hieß es damals von der Bundesregierung.