Berührender Abschied So wird der neue "Tatort" aus Frankfurt mit Hannelore Elsner

Lohnt sich das Einschalten?

Ja. Denn anders als in Elsners letztem Film "Lang lebe die Königin", den das Erste am 29. April ausstrahlt, zeigt sich die verstorbene Schauspielerin im "Tatort" von der zarten, verletzlichen und nachdenklichen Seite. Damit und mit ihrer faszinierenden Stimme bringt sie in ihren wenigen Szenen viel Tiefgang in einen ohnehin ziemlich ungewöhnlichen Krimi. Wenn Episodenhauptdarsteller Peter Lohmeyer (58) sie irgendwann in den Arm nimmt, dürfte das so manchen Zuschauer rühren.