1990 lernten sie sich in einem lokalen Trainingszentrum für Menschen mit Behinderungen kennen. Drei Jahre später wurde geheiratet - es war die erste Hochzeit zweier Menschen mit Down-Syndrom in England. Aber nicht jeder akzeptierte ihre Liebe und ihre Hochzeit: "Als sie vor 25 Jahren verlobt waren, zweifelten viele Menschen und sagten, es sei widerlich und sie sollten nicht heiraten dürfen und sagten auch, dass es nie funktionieren würde", schreibt Maryannes Schwester auf Facebook. "Aber ich möchte sagen, dass sie immer noch so glücklich sind wie vor 28 Jahren, als sie sich kennenlernten."