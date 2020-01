Trennung von Avilova und Ennesto Monté: Grund war Daniela Büchner

Grund für die Trennung sei gewesen, dass Ennesto sich während der Beziehung heimlich mit Daniela Büchner getroffen hat. "Er hat mir das bewusst verheimlicht. Ich weiß nicht genau, ob da was läuft, aber warum sollte er es sonst verheimlichen?" In ihren Augen sei es ein Date gewesen.

Ennesto Monté schildert die Situation doch ein wenig anders. Er habe Daniela Büchner, die kurz zuvor ihren Mann verloren hatte, lediglich zur Seite stehen wollen. "Alleine aus Respekt gegenüber Jens schaue ich gerne nach seiner Familie - dazu gehört nun mal auch ein gemeinsames Essen und ein Nachmittag auf dem Spielplatz“, sagte er der "Bild".

Ist Anastasiya Avilova single oder vergeben?

Über einen neuen Mann an ihrer Seite ist nichts bekannt. Anastasiya ist offiziell single, einen Freund hat sie nicht. Ihre Wohnung in Mainz teilt sie mit zwei Katzen, einen Kater muss sie erst noch finden - vielleicht ja im Januar in Australien.

Anastasiya Avilova: "Dschungelcamp ist nichts für mich"

"Ich habe immer gesagt, dass das Dschungelcamp nichts für mich ist. Jetzt stehe ich da", sagte sie vor Kurzem in einem RTL-Interview. "Ich bin kein Natur-Mensch." Trotzdem will sie mit weiteren Promi-Kandidaten ihr Glück in der australischen Wildnis versuchen. Am 10. Januar 2020 startete die 14. Staffel der Trash-TV-Sendung.

Dschungelcamp-Anastasiya: Will Teil ihrer Gage spenden

Kurz vor Start der Sendung macht Avilova auf ihrem Instagram-Profil auf die verheerenden Brände in Australien aufmerksam – mit einem äußerst freizügigen Foto. "Ich werde mich mit einem Teil von meinem Dschungelcamp Geld natürlich auch daran beteiligen, da diese wunderschönen Wälder bald auch mein Zuhause für einige Tage sein werden", schreibt sie zu ihren Fans.

