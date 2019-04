Berlin, Leipzig, München Prinz Charles und Herzogin Camilla kommen nach Deutschland

Von Ost nach Süd

Am 8. Mai werden die beiden dann in Leipzig erwartet. Herzogin Camilla will sich dort demnach mit der Geschichte der Stadt beschäftigen und mehr über die "Friedliche Revolution" von 1989 erfahren. Am 9. und 10. Mai führt sie der Besuch schließlich nach München. Auf Bauernhöfen wollen sie sich unter anderem über die Themen nachhaltiger Anbau, Bio-Produktion und wirtschaftliche Zusammenarbeit informieren. Am Abend folgt ein Dinner mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (52) in der Münchner Residenz.