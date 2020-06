Berlin hat das Nachsehen Die Frankfurt Fashion Week feiert im Sommer 2021 ihr Debüt

Insgesamt soll es in der Stadt im Zeitraum vom 6. bis 8. Juli 2021 fünf Plattformen, drei Messen und zwei Konferenzen geben. Außerdem ist die Rede von über 2.000 Designern, Marken und Modeunternehmen, die vor Ort erwartet würden. In Frankfurt am Main freue man sich bereits auf die Umsetzung der Fashion Week, die die Jahre zuvor stets in Berlin stattgefunden hat.