Berlin Fashion Week Oh, wie orange! Stefanie Giesinger im Kracher-Outfit

Ein echtes Mode-Ausrufezeichen setzt Model und Instagram-Star Stefanie Giesinger (22) am Dienstag im Rahmen der Berlin Fashion Week. Zur Modenschau von Amesh Wijesekera erscheint sie in einem orangefarbenen Hosenanzug, der aus einem trendigen Oversize-Blazer und einer Hose mit abgesetzten Seitensteifen sowie Schlitz am Saum besteht. Dazu kombiniert die einstige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin ein weißes Oberteil, auf dem ein Farbdruck zu erkennen ist. Der zeigt ein Pärchen von hinten auf einem Motorrad, wobei sie sogar nackt zu sein scheint.