Darin, so schreibt Westpick, hätte man sich dieses Mal genau angeschaut, "was Millenials wirklich wichtig ist". Zum Beispiel "beschäftigen sie (die Millenials, Anm.d.Red) sich aktuell mehr mit günstigem Wohnraum und Menschenrechten als mit Party machen". Die Macher des Rankings analysierten also auch im Hinblick darauf 110 Städte und fragten sich vor allem: Gibt es dort Arbeit? Kann man sich als typischer Millenial ein gutes Leben leisten? Ist die Stadt tolerant und offen gegenüber Neuem? Und: Kann man Spaß haben?