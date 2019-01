Berichte dementiert Miley Cyrus genervt von Baby-Gerüchten: "Lasst mich in Ruhe"

In Anspielung auf das Rekord-Ei, das Kylie Jenners ersten Schnappschuss von Tochter Stormi als beliebtestes Instagram-Bild aller Zeiten übertraf, schrieb Cyrus: "I'm not 'Egg-xpecting' but it's 'Egg-celent' to hear everyone is so 'Happy For Us' .... we're happy for us too!" Sie erwartet also kein Kind, findet es aber toll, dass sich alle so für sie freuten. Dann fügte sie auf die Gerüchte bezogen hinzu: "Könnt ihr mich jetzt alle in Ruhe lassen und wieder ein Ei anstarren."