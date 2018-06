Bericht deckt auf Angelina Jolie könnte das Sorgerecht verlieren

Der Richter hat demnach sogar festgelegt, dass Pitt nun jedes seiner Kinder nach Belieben anrufen darf und Textnachrichten schicken kann - und das, ohne dass Angelina die Gespräche überwacht. Der Bericht enthält auch einen genauen Ablaufplan für die nächsten Monate. Demnach darf Pitt seine Kinder Anfang bis Mitte Juni für zehn Tage in London sehen, wo er mit ein oder zwei von ihnen vier Stunden am Tag verbringen darf. Ende Juni bekommt er sogar zehn Stunden am Tag und von Anfang bis Mitte Juli sieht er seine Kinder an vier aufeinanderfolgenden Tagen. Ende Juli werden sie für etwa eine Woche bei ihm in Los Angeles sein.