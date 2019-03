Diese Textpassagen hat Herwig Höger bereits entziffert. Sie schildern eindrucksvoll die Angst und die Probleme auf der Expedition 1934, die Peter Müllritter umtrieben.

12.VII. Der gestrige Tag brachte traurige Stunden. Um 4 Uhr sah ich 8 Leute am Rakhiot absteigen bei einem wahnsinnigen Schneesturm. Wir hofften fest, dass es drei Sahibs sind mit ihren … boys (?). Um 7 h waren sie am …. Gletscherbruch und wir … Kuli zur Hilfeleistung … (….)

Fritz ist mit drei Kulis, Kikuli, Kitta, Da Thunda ins H. L. (Hauptlager) abgestiegen. Parsang liegt noch erschöpft … Er erzählt, dass der Sahib am 9. aus Lager 8 den Befehl zum Umdrehen gab, als der Sturm gewaltig wurde, dass sie …. die Zelte mit Seilen festmachen möchten. Trotzdem können sie nicht verhindern, dass der Orkan die Zeltstäbe knickte: Nima Dache und Pinzo Nurdu ….. mit Müh und Not Lager 7 …… von Schnee frei. (…)… in einer (Eishöhle) schliefen, da sie das Zelt nicht mehr fanden. Nach einer grauenhaften Nacht versuchten sie am anderen Tag, den Rakiot T zu erreichen. Doch verliefen sie sich im Schneesturm … Unterdessen holten sie die anderen Kulis (Kitar, …,Tundu, Nina Taschit), die ebenfalls den Heimweg angetreten haben, ein. Am RP (Rakiot Peak) ging dann der Sturm so stark, dass Pintior Nurbu, Nima Dorse und Nima Taschit zurückblieben.

Wir versuchten, Leute nach L. V zu kommen um evtl. Rettung zu bringen. Doch absolut unmöglich. Der tiefe Neuschnee und der arge Sturm macht es einfach unmöglich.

13.VII. Schneider, Aschenbrenner und ich haben heute zum Lager V gespurt. Wir mussten teilweise bis zum Bauch im Schnee waten und brauchten 6 Stunden. Von den Zelten sahen wir nur 30 cm aus dem Schnee hervorstehen. 5 m neben einem Zelt lag … Nurbi erfroren. Ich begrub ihn an Ort und Stelle, während A. und Sch. nach den anderen 2 suchten. Wie jeden Tag am Mittag setzte auch heute wieder ein Schneesturm ein…. So konnten wir die anderen Toten, die bei den Felsen am Rakiot in den Seilen hängten, nicht mehr ausgraben. (…)

Wir sind in ganz großer Sorge und befürchten das Schlimmste, denn die Leute haben ja seit dem 6. VII. nichts zu essen… (…) Wir warten …. Die Angst wird immer größer und wir geben die Hoffnung bald auf.

14. VII. Wir haben beschlossen, nachdem die Lebensmittel zu Ende gehen und vor allem auch das Brennmaterial, dass ich mit dem kranken Pasang und den anderen Kulis nach Bas. Camp absteigen soll.

15. VII. Gestern bin ich gut, d. h. nach einem mehr als anstrengendsten Marsch (11 Std ?) im Bas Camp angekommen. Hier ist eine … Frühlingslandschaft. Doch die Sorge um die anderen ist groß (…)